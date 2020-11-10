شكرا لقرائتكم الكلام ليك يا بدرى.. أحمد فتحى: نفسى فى رقم 24 مع بيراميدز إذا وافق صاحبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز، أنه يطمح لتحقيق نجاح كبير مع الفريق بعد انتقاله بشكل رسمي عقب الرحيل عن النادي الأهلي، وقال فتحي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "خطوة بيراميدز جديدة بالنسبة لي وستكون صعبة، وسأبذل قصارى جهدي للظهور بشكل جيد، والتوفيق في النهاية من عند الله".

وأضاف: "بيراميدز يضم لاعبين مميزين ومعظمهم لعبوا في صفوف المنتخبات، ونسعى للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد".

وواصل: "بيراميدز ينافس بشكل جيد منذ موسمين ولكن لم يحقق أي بطولة، والمنافسة ستكون صعبة، وأتمنى إحراز بطولة، الأجواء ستكون جديدة بالنسبة لي، وأتمنى التوفيق في الفترة المقبلة".

وكشف احمد فتحي عن رقم القميص الذي يريد ارتدائه في صفوف فريقه الجديد خلال الموسم المقبل، وقال: "أسعى لإرتداء رقم 24، في بيراميدز، وأحب هذا الرقم، ولو وافق اللاعب الذي يرتديه على تركه لي، سألعب بالقميص 24 في الموسم الجديد".

وأضاف:" هذا الرقم ارتديه منذ أن كنت لاعبا في النادي الإسماعيلي، وأرتبط معي بذكريات جميلة".

وعن موقفه من طلب ارتداء شارة قيادة الفريق في الموسم المقبل، قال فتحي: "مستحيل أن أطلب شارة قيادة بيراميدز، ليس لي علاقة بالأمر، عبدالله السعيد هو الكابتن، وقائد الفريق والموضوع لا يرتبط بوضع الشارة على ذراعي، لعبت وسط عمالقة من الجيل الذهبي، والجميع كان ملتزم ويؤدي بروح عالية".

وواصل:" أشكر جمهور الأهلي لعبت في صفوف الفريق على مدار 12 عامًا، جمهور عظيم، وأي كلام لن يوفي حقهم، وأتمنى التوفيق للاعبين، ونحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، وشاركت مع الأهلي في بطولة إفريقيا خلال 13 مباراة".

وأكمل:"كان هناك احترام متبادل مع النادي الأهلي ولم يكن هناك أي مشكلة مطلقا، وأشكر مجلس الإدارة وأتمنى التوفيق لهم في المرحلة المقبلة، وهو أسلوب النادي طوال السنوات الماضية".

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وعلق أحمد فتحي على الاستبعاد من منتخب مصر، خلال المعسكر الحالي، وقال: "الانضمام لمنتخب مصر شرف كبير لأي لاعب، لا أعلم الأسباب الحقيقية، لكن حسام البدري قال أنها لأسباب فنية.

وأضاف: "لا أعرف أي أسباب آخرى، نحترم وجهة النظر الفنية ونتمنى التوفيق لكل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري واللاعبين في المباريات القادمة

وواصل: "كان هناك جلسة تصوير لقميص المنتخب الجديد ولم يتم استدعائي، وقتها شعرت بأنني لن أكون موجودًا مع منتخب مصر".

وأكمل: "رفضت التنازل عن شارة قيادة منتخب مصر، في وقت سابق، وكنت موجود في المعسكر الماضي، ولو انضممت مرة آخرى بالتأكيد سأرفض التنازل عنها".

وتابع: "لا أعلم الغيب والمستقبل بيد الله، أتدرب بشكل جيد ولدي أهداف أسعى لتحقيقها، ولا أضع عامل السن في الاعتبار، هناك أمثلة كثيرة وعلى رأسها أحمد حسن قائد منتخب مصر الذي لعب في 2010 وهو 36 عاما وحصل على لقب أمم إفريقيا وأحسن لاعب في البطولة".

وأتم: "هناك عصام الحضري ووائل جمعة لعبوا للمنتخبات حتى سن كبير، وبالنسبة لي سأجتهد من أجل الانضمام لمنتخب مصر، أطمح في التواجد مع منتخب مصر مجددًا، وطموحاتي كبيرة مع بيراميدز".

وتمنى أحمد فتحي التوفيق للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي مشكلة مع حسام البدري مطلقا، وقال: "أتمنى التوفيق للاعبي منتخب مصر أمام توجو، ولدينا لاعبين مميزين، أتمنى من الجميع استغلال الفرص للصعود لأمم إفريقيا، ويجب على اللاعبين التركيز، من أجل تحقيق الفوز".

ووجه كلمة لحسام البدري، قال: "لا توجد أي مشكلة بيني وبينه، وأتمنى التوفيق له، وأن يختار التشكيل المناسب في المباراتين المقبلتين".