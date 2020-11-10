شكرا لقرائتكم سامي قمصان يشكو من "تهميش" موسيماني في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إشتكى سامي قمصان المدرب المساعد بالأهلي من تجاهل بيتسوموسيماني المدير الفني له بشكل تام خلال الفترة الماضية وهوما أغضب المدرب المساعد بالفريق الذي كان له دور مهم في بداية تولّي موسيماني تدريب الفريق أوائل أكتوبر الماضي قبل أن يتراجع هذا الدور تدريجياً ويجد سامي قمصان نفسه بلا أي دور مع الفريق.

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ويشعر سامي قمصان بحالة من الغضب بسبب موقف موسيماني لاسيما وأن المدير الفني بات يستشير معاونيه الأجانب فقط ( كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال وكافين جونسون المدرب العام وموسى ماتلبا محلل الأداء ويانكون ميشيل مدرب حراس) في جميع الأمور الفنية الخاصة بالفريق ولم يعد لسامي قمصان اي دور سواء في المحاضرات النظرية أو الإستشارات الفنية أو توجيه التعليمات للاعبين أو الجلسات الخاصة التى يعقدها بعض أفراد الجهاز المعاون مع بعض اللاعبين لنقبل تعليمات موسيماني.

من ناحية أخرى ، يخضع لاعبو الأهلي لأختبار رابيد تيست قبل مران اليوم ،الثلاثاء، للكشف عن فيروس كورونا حيث كانت أخر مسحة منذ عدة ايام ويرغب الجهاز الفني في الإطمئنان على لاعبي الفريق والأجهزة الطبية والفنية خلال الفترة الحالية التى لا يرتبط فيها الأهلي بمباريات رسمية بسبب الأجندة الدولية وتواجد عدد كبير من لاعبي الفريق بالمنتخبين الأول والأولمبي بجانب تواجد التونسي على معلول والمالي آليو ديانج مع منتخبي بلادهما.. ويستنعد الأهلي لمباراة أبوقير للأسمدة يوم 21 نوفمبر الجاري في دور الثمانية لكأس مصر ثم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 الشهر الجاري.