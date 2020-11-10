شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس الدخول في معسكر مغلق طويل قبل نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في معسكر مغلق لمدة أسبوع قبل مباراة الأهلي المقرر لها 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك لفرض مزيدا من التركيز علي لاعبي الفريق قبل المواجهة الهامة.

وتدرس إدارة الكرة دخول الفريق في معسكر مغلق عقب مباراة نادي مصر المقرر لها 21 نوفمبر الجاري في دور الـ 8 لكأس مصر ، لضمان تركيز اللاعبين وابتعادهم عن الأجواء المحيطة بالنادي، وكذلك لتجهيز المصابين وتأهيل اللاعبين بالطريقة الأمثل تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق.

من ناحية أخرى يواصل يوسف أوباما مهاجم الزمالك تدريباته التأهيلية تحت اشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، وعلاء شاكر أخصائي تأهيل المنتخب الوطني السابق، بسبب الام الركبة التي تسببت في ابتعاده عن مباريات الزمالك الأخيرة وتحديدا الإسماعيلي في ختام الدوري والرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والتي انتهت بفوز الزمالك 3/1.

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ويعاني أوباما من رشح في الركبة وتورم ، مما استدعي تأجيل مشاركته في الترديبات الجماعية للزمالك والتي تبدأ غدا عقب حصول الفريق علي راحة لمدة 4 أيام، ويخضع أوباما لبرنامج تأهيل غدا علي ان يشارك في التدريبات الجماعية للفريق في موعد لاحق يحدده الجهاز الطبي للفريق بعد التأكد من سلامته.

فيما تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك عددا من السير الذاتية لبعض المهاجمين تمهيدا للتعاقد مع احدهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، حيث تنوى إدارة الكرة بالزمالك التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم هجوم الفريق في ظل عدم اقتناع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك بامكانيات عمر السعيد فضلا عن رغبته في تسويق كاسونجو والاستفادة بمكان اللاعب الأجنبي في قائمة الموسم الجديد لضم لاعب افريقي سوبر.

واستقرت إدارة الكرة علي 4 مهاجمين يتم المفضلة بينهم، وجميعهم أجانب وسيتم عرضهم علي المدير الفني فور وصوله القاهرة يوم السبت المقبل بعد قضاء اجازته في البرتغال، لاختيار الأفضل لانهاء التعاقد معه.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، حيث جاء تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.