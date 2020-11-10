شكرا لقرائتكم محمد صلاح يرقص فى زفاف شقيقه بحضور تريزيجيه.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بمجرد عودته من لندن بالأمس توجه فرارى الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى إلى حفل زفاف شقيقه نصر، الذى أقيم بحضور النجم المصرى قبل التحاقه بمعسكر المنتخب المقام حالياً من أجل مباراتى توجو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وتدوال رواد السوشيال ميديا صوراً للفرعون المصرى، من تصوير المصور "إسماعيل بدر" خلال حفل الزفاف، حيث بدت الفرحة على وجهه، كما ظهر معه أيضاً محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا ومنتخب مصر.
وظهر صلاح يرقص على أنغام المهرجانات خلال حفل الزفاف وسط فرحة عارمة، وارتدى بعض الحضور ماسكات المسلسل الإسبانى الشهير"لاكاسا دى بابل"، وهو نفس الماسك الذى ارتداه أيضاً نجوم الفراعنة بالمنتخب الأوليمبى بعد تتويجهم بأمم أفريقيا للشباب فى العام الماضى.
ويستعد صلاح للمشاركة مع المنتخب الوطنى أمام توجو فى مباراتى الذهاب والإياب والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجارى، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يرقص فى زفاف شقيقه بحضور تريزيجيه.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.