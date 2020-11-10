شكرا لقرائتكم بيراميدز يحتفل بأحمد فتحى: لاعبنا الجديد كل سنة وانت طيب يا جوكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل الحساب الرسمى لفريق بيراميدز، بعيد ميلاد أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق السماوى الجديد، ونشرت صفحة بيراميدز على تويتر صورة للجوكر وعلقت "اليوم عيد ميلاد لاعبنا الجديد، كل سنة وانت طيب يا جوكر"، ويحتفل، اليوم الثلاثاء، أحمد فتحى نجم الأهلى السابق ومنتخب مصر والوافد الجديد لصفوف بيراميدز بعيد ميلاده الـ36، فهو من مواليد فى مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984، ويتزامن عيد ميلاد الجوكر هذا العام مع رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية تعاقده وانتقاله لصفوف بيراميدز فى رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.



أحمد فتحى



أحمد فتحي

الجوكر كما تلقبه الجماهير بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يخرج للاحتراف فى شيفيلد يونايتد الإنجليزى ثم يعود لمصر من خلال الأهلى موسم 2007 - 2008، ليبدأ مشواره بالقميص الأحمر.

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وخاض أحمد فتحى فترة احتراف على سبيل الإعارة فى كاظمة الكويتى بموسم 2007 - 2008، حيث انضم إليهم من نوفمبر 2007 حتى ديسمبر من نفس العام ، وخاض أحمد فتحي تجربة احتراف بالدوري الإنجليزي رفقة هال سيتي في موسم 2012 - 2013، وخاض فقط 7 مباريات 3 في الدوري الممتاز و4 في التشامبيونشيب ، فيما خاض فتحي فترة إعارة في صفوف أم صلال القطري موسم 2014 - 2015، وشارك في 21 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا.

وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 351 مباراة سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا في الدوري المصري و4 في كأس مصر و5 بالبطولات الإفريقية وهدف في البطولة العربية.

توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.

فتحي دوليًا مع منتخب الفراعنة تجاوز حاجز المائة مباراة دولية، وأحرز 3 أهداف مع المنتخب المصري الأول، أهمها هدفه في مباراة كوت ديفوار في الدور قبل النهائى من كأس الأمم الأفريقية 2008، كما حصد 3 ألقاب لبطولة كأس الأمم من 2006 وحتى 2010 بالإضافة إلى ذهبية دورة الألعاب العربية 2007 وكأس الأمم الأفريقية للشباب عام 2003، وشارك في كأس العالم للشباب وأولمبياد لندن.