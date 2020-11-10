شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يطالب إسلام جمال بعرض للموافقة على الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مسئولو نادى الاتحاد السكندري من إسلام جمال مدافع الفريق بتقديم عرض للموافقة على الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية ، خاصة أن اللاعب مازال في عقده مع النادي موسم أخر وليس له الحق الرحيل الى اي نادي دون موافقة مجلس إدارة زعيم الثغر.

وانقطع إسلام جمال عن تدريبات الفريق الجماعية منذ التعاقد مع الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن خلفا لطلعت يوسف المدير الفني السابق للفريق، ومن المنتظر ، أن يتم قيد اسلام جمال في قائمة الاتحاد السكندري الأولية حال فشله في تقديم عرض للرحيل عن النادي.

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قرر إسلام جمال مدافع الاتحاد السكندري الرحيل عن ناديه قبل انطلاق الموسم المقبل.، وكشف إسلام جمال عن أسباب رغبته في الرحيل في تصريحات صحفية قائلا: "شاركت مع طلعت يوسف في الموسم الماضي ما يقرب من 28 مباراة من أصل 34 في الدوري والمدرب قاد الفريق لتقديم عروض رائعه".

وأكمل "أيضا حسام حسن مدرب كبير وأنا أحبه كثيرا على المستوى الشخصي ولكن لاحظت عقب قدومه أنني لا أشارك ولا أعلم السبب".

وواصل "لذلك قررت البحث عن ناد آخر للمشاركة في المباريات وتحدثت مع مجلس الإدارة وطالبني بجلب عرض مناسب". وتابع "لا يزال تعاقدي مستمرا مع الاتحاد لمدة موسم جديد"، مضيفاً "أمتلك عدة عروض من أندية الإنتاج الحربي وسموحة ووادي دجلة والمقاولون العرب وطلائع الجيش ولكن المبلغ المطلوب من الاتحاد السكندري كبير للغاية ولذلك توقفت المفاوضات حتى الآن".