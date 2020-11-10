اتحاد اليد يعلن مواعيد المباريات الحاسمة من الموسم الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن اتحاد اليد، تأجيل المباريات المتبقية بالجولتين الأخيرين من الموسم الماضي 2019 - 2020.

ويلتقي الزمالك أمام سبورتنج الساعة 2 عصر السبت 28 نوفمبر على صالة أكتوبر الدولية، والأهلي أمام طلائع الجيش في تمام الرابعة عصرًا بنفس اليوم على صالة الأهلي، قبل أن يلتقي قطبي الكرة المصرية في الجولة الأخيرة يوم الأحد 29 نوفمبر، بصالة أكتوبر الدولية.

وكان مقررًا أن تقام المباريات على مدار يومي الخميس والجمعة 12، و13 نوفمبر الجاري، قبل أن يتم تأجيلها وتحديد مواعيد المباريات.

Advertisements

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 34 نقطة، يليه الأهلي الوصيف برصيد 32 نقطة.

وكان الأهلي تقدم بطلب لاتحاد اليد بتأجيل مباراتي ختام الموسم الماضي إليّ نهاية الدور الأول لدوري المرتبط لتجهيز عدد من لاعبي الناشئين نظرا للنقص العددي الذي يعاني منه الفريق بعد تعاقدهم مع أندية أخرى، بينما رفض نادي الزمالك تأجيل مباراتي ختام الموسم والإلتزام بالجدول الذي أعلنه الإتحاد مسبقا.