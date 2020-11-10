محمد يوسف لمصراوي: البنك الأهلي استعار محمد فخري وشادي رضوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن إدارة ناديه نجحت في استعارة ثنائي الأهلي الشاب محمد فخري وشادي رضوان لمدة موسم.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إدارة النادي الأهلي وافقت على خروج شادي رضوان ومحمد فخري للإعارة لفريق البنك الأهلي لمدة موسم قابل للتجديد.

وأضاف، أن الثنائي محمد فخري وشادي رضوان سيتواجدان في مران البنك الأهلي خلال ساعات، للاستعداد مع باقي الفريق لمنافسات الموسم المقبل.

وأوضح، أن اختيار ثنائي الأهلي للانضمام لفريقه، جاء بعد ظهورهما بشكل لافت خلال مشاركتهما مع الفريق الأول في القلعة الحمراء، مؤكدًا أن كل من شادي رضوان ومحمد فخري خامة جيدة للغاية، وسيكون لهما دورًا مع البنك الأهلي في الفترة المقبلة.