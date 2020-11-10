المصري: نتفاوض لضم عنتر ومهاجم تونسي.. و3 طموحات بالموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، أن لجنة التعاقدات تتفاوض مع 3 لاعبين لضمهم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال هاشم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن النادي يتفاوض لضم محمد عنتر لاعب الزمالك، ومهاجم تونسي رفض الإفصاح عن هويته، بالإضافة للاعب مدافع آخر.

Advertisements

وأشار عضو المصري، إلى أن الفريق يخوض حاليا معسكر بمدينة شرم الشيخ، استعدادا للموسم الجديد، يضم كافة اللاعبين، ومن بينهم اللاعبين الجدد مصطفى سلطان، وعصام ثروت، وأحمد رفعت.

وأكمل: "لن نستغني عن القوام الأساسي بالفريق.. نعمل على عودة سعيدو سنبوري والانتظام في التدريبات ليكون إضافة قوية للفريق".

وأشار هاشم إلى أن المصري لديه 3 طموحات بالموسم الجديد: "إنهاء دوري الموسم المقبل في مركز متقدم بالمربع الذهبي ومزاحمة الأندية الكبرى، والتأهل لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وخوض البطولة العربية".