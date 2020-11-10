زكي عبد الفتاح: اختيار رمضان صبحي لصفوف المنتخب قرار غير موفق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد زكي عبد الفتاح، المدرب السابق لحراس مرمى منتخب مصر، أن مواجهة توجو المقبلة في التصفيات الإفريقية لن تكون سهلة، فالمنتخب مطالب بتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، في إطار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقبلة.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إنه تفاجأ بتواجد رمضان صبحي ضم القائمة النهائية التي تستعد لمواجهتي توجو، مشيرا إلى أن اختياره لم يكن موفق من جانب حسام البدري لكن في النهاية هذه هي اختيارات الجهاز الفني.

وأضاف، أن رمضان صبحي لا يشارك في أي مباراة منذ شهور وهذا بالطبع يؤثر على مستواه في الملعب في حالة مشاركته في مباراة صعبة كمواجهة توجو، بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي يمر بها بعد انتقاله إلى بيراميدز.

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وأوضح، أن مركز حراسة المرمى في منتخب مصر حاليا به العديد من الحراس المميزين، لافتا أنه كان يتمنى أن يتواجد حارس صغير في القائمة بجوار كل من محمد الشناوي ومحمد أبو جبل.

وانتقل للحديث عن نهائي دوري أبطال إفريقيا وحظوظ الفريقين لحسم اللقب، مؤكدًا أن المباراة ليست حربا بين القطبين فهي لا تتعدى كونها لقاء سيفوز به أحد الفريقين.

وأكد أن الأهلي هو الفريق الأفضل من حيث الجماعية، لافتا أن الزمالك في حالة تسجيله هدف مبكر في شباك الأهلي سيعتمد على الدفاع واللعب على المرتدات، عكس الأهلي الذي لو سجل سيُجبر الفريق الأبيض على فتح خطوطه لتكون مباراة رائعة في هذه الحالة.

وأتم عبد الفتاح تصريحاته:" الزمالك خطورته تكمن في الاعتماد على الكرات الثابتة والعرضيات في ظل امتلاكه مهاجم بحجم مصطفى محمد".