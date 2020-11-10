مصدر لمصراوي: "كشف طبي" يحدد موقف وليد سليمان من تدريبات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تعرض وليد سليمان لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، لإصابة خلال تدريبات الفريق الأحمر التي أقيمت أمس الاثنين على مختار التتش، في إطار استعدادات الفريق لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر بالأهلي لمصراوي، إن اللاعب تعرض لكدمة في العضلة الأمامية.

وأضاف المصدر- الذي رفض الكشف عن اسمه- أن اللاعب سيخضع اليوم الثلاثاء، لفحوصات طبية قبل تدريبات الفريق للكشف عليه وتحديد ما إذا كان سينضم للتدريبات الجماعية أم يكتفي بالتدريبات المنفردة، كما أوضح أن الإصابة إذا كانت قوية فربما يحصل على راحة سلبية من تدريبات اليوم.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة نهائي دوري الأبطال أمام الزمالك يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري.