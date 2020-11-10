ديشان يكشف عن أزمة " بوجبا" مع مانشستر يونايتد

أكد ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم أن بول بوجبا ليس سعيدا في صفوف فريقه مانشستر يونايتد.

وقال بطل كأس العالم كلاعب ومدرب: لا توجد هذه المخاوف معي، عندما يمر اللاعب بفترة صعبة مع ناديه، فإنه بالطبع يصبح سعيدا باللعب مع المنتخب

الفرنسي، سيحكي لي عن شعوره ولأني أعرفه جيدا ستسير الأمور بشكل جيد.

وشارك لاعب الوسط الفرنسي أساسيا في أربع مباريات فقط من سبع خاضها يونايتد في الدوري الممتاز هذا الموسم، وكذلك في مباراة واحدة

فقط من ثلاث في دوري الأبطال.

ويبقى مستقبل بوجبا في يونايتد يكتنفه الغموض بعد أن تصريحاته الشهر الماضي إلى انه يحلم باللعب مع ريال مدريد.

وقال ديشان: لا يمكن أن يكون سعيدا بوضعه الحالي في النادي سواء من حيث دقائق اللعب أو مركزه، إنه يمر بأفضل فتراته وطاردته سلسلة من الإصابات وفيروس كورونا، يحتاج إلى استعادة إيقاعه.