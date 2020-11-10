المقاولون: لن نستعير لاعبين من الأهلي

أكد محمد عادل، المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، صعوبة استعارة لاعبين من صفوف النادي الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أضاف محمد عادل في تصريحات إذاعية، بأن

أسعار السوق أصبحت جنونية للغاية، ومرتفعة، وأن النادي لا يستطيع مجاراة تلك الأرقام، حيث إن المبالغ المعروضة من الأندية الأخرى لضم لاعبي الأهلي صعبة على إدارة النادي، لافتًا لإمكان ضم لاعبين على سبيل الإعارة من الزمالك.

وواصل مشرف المقاولون: "الفلوس ما بتعملش بطولات، وسنستعين بناشئى النادى مع الصفقات التى تم حسمها والتى ستمثل إضافة قوية للفريق".