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صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

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اقترب صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل معاراً عن الأهلي بعد أن طلب موسيماني حصول اللاعب على فرصة للتواجد في فريق بعيد عن الضغوط

للمشاركة باستمرار والعودة لمستواه الفني والبدني.

وتلقى صالح عدة عروض من الاتحاد السكندري وإنبي والبنك الأهلي للحصول على خدماته في المرحلة القادمة خاصة

بعد ترحيب الأهلي بإعارته.

على صعيد متصل، انتظم المدافع رامي ربيعة في تدريبات الكرة بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.
ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك 27 نوفمبر الجاري في لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يقام من مواجهة واحدة في مصر.

 

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