المقاولون العرب: لدينا شخصية المواجهات الإفريقية

علق محمد عادل المشرف على فريق المقاولون العرب، على قرعة الكونفدرالية الأفريقية، التي أوقعت ذئاب الجبل، أمام أرتا سولار الجيبوتي، بالدور التمهيدي المؤهل لدور الـ32.
وفي حال فوز المقاولون على سولار في دور الـ64 ، سيواجه ذئاب الجبل، النجم الساحلي التونسي في دور الـ32 من البطولة الأفريقية.
قال محمد عادل في تصريحات تلفزيونية، بأن الفريق الكروي يشارك في بطولة سيواجه بها العديد من الأبطال، ويجب أن يكون الفريقمستعد وجاد ، ولديه الشخصية لكي يصل للنهائيات، إذا لم يكن لديك الشخصية ، لم نكن لنتأهل إلى بطولة الكونفدرالية، نحن جاهزون".
وتابع:" لدينا جهاز فني على مستوى كبير من المسؤولية، بدايةً من الدور الـ32 الفرق تكون أقوى ، نعلم ذلك جيدًا ، وقمنا بصفقات حتى الأن من ضمنهم لاعبين تونسيين، وسيم النغموشي وهيثم
وواصل مشرف العام على المقاولون:" أحلامنا الموسم المقبل هي، أننا لا نقبل الخروج عن المربع الذهبي ، والحفاظ عليه لن نقبل بالتراجع للخلف، ولدينا عبئ في بطولة أفريقيا".
وتأهل المقاولون العرب إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد غياب ١٥ عامًا، عن آخر مشاركة بها، حيث حسم ذئاب الجبل المركز الرابع في الدوري بالموسم الماضي.
وتوج المقاولون بكأس الكؤوس الأفريقية، ثلاث مرات في نسخة ١٩٨٢-١٩٨٣ و١٩٩٦ ووصيف السوبر الأفريقي عام ١٩٩٧.
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