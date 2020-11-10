المقاولون العرب: لدينا شخصية المواجهات الإفريقية

علق محمد عادل المشرف على فريق المقاولون العرب، على قرعة الكونفدرالية الأفريقية، التي أوقعت ذئاب الجبل، أمام أرتا سولار الجيبوتي، بالدور التمهيدي المؤهل لدور الـ32.

وفي حال فوز المقاولون على سولار في دور الـ64 ، سيواجه ذئاب الجبل، النجم الساحلي التونسي في دور الـ32 من البطولة الأفريقية.

قال محمد عادل في تصريحات تلفزيونية، بأن الفريق الكروي يشارك في بطولة سيواجه بها العديد من الأبطال، ويجب أن يكون الفريق

مستعد وجاد ، ولديه الشخصية لكي يصل للنهائيات، إذا لم يكن لديك الشخصية ، لم نكن لنتأهل إلى بطولة الكونفدرالية، نحن جاهزون".

وتابع:" لدينا جهاز فني على مستوى كبير من المسؤولية، بدايةً من الدور الـ32 الفرق تكون أقوى ، نعلم ذلك جيدًا ، وقمنا بصفقات حتى الأن من ضمنهم لاعبين تونسيين، وسيم النغموشي وهيثم

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الجويني، كما دعمنا خط الوسط، وسندعم خط الدفاع، وسنصعد لاعبين من قطاع الناشئين، ونحافظ على القوام الأساسي لنا".

وواصل مشرف العام على المقاولون:" أحلامنا الموسم المقبل هي، أننا لا نقبل الخروج عن المربع الذهبي ، والحفاظ عليه لن نقبل بالتراجع للخلف، ولدينا عبئ في بطولة أفريقيا".

وتأهل المقاولون العرب إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد غياب ١٥ عامًا، عن آخر مشاركة بها، حيث حسم ذئاب الجبل المركز الرابع في الدوري بالموسم الماضي.

وتوج المقاولون بكأس الكؤوس الأفريقية، ثلاث مرات في نسخة ١٩٨٢-١٩٨٣ و١٩٩٦ ووصيف السوبر الأفريقي عام ١٩٩٧.