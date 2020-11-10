يستهدف نادي ميلان الإيطالي، التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسيخلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" فإن نادي ميلان يستهدف التعاقد مع هدف برشلونة في الميركاتو الشتوي المقبل، ممفيش ديباي لاعب ليون الفرنسيلتدعيم خط الهجوم.
ويعد برشلونة أبرز الأندية الراغبة في التعاقد مع ديباي، الذي طلبه المدير الفني للبلوجرانا رونالد كومان.
ولكن ميلان يحاول خطف ديباي من برشلونة
وكان نادي ليون قد حدد سعر بيع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا وهو 25 مليون يورو، لكن برشلونة لم يستطع دفع هذا المبلغ لمعاناته من أزمة مكالية طاحنة في أعقاب جائحة كورونا.
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