يستهدف نادي ميلان الإيطالي، التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" فإن نادي ميلان يستهدف التعاقد مع هدف برشلونة في الميركاتو الشتوي المقبل، ممفيش ديباي لاعب ليون الفرنسي لتدعيم خط الهجوم. لتدعيم خط الهجوم. ويعد برشلونة أبرز الأندية الراغبة في التعاقد مع ديباي، الذي طلبه المدير الفني للبلوجرانا رونالد كومان. ولكن ميلان يحاول خطف ديباي من برشلونة Advertisements رغم الاتفاق الشفهي بين الطرفين الأخيرين، واستغلال حاجة ليون لبيع الهولندي وتحقيق استفادة مادية قبل رحيله مجانا في الصيف. رغم الاتفاق الشفهي بين الطرفين الأخيرين، واستغلال حاجة ليون لبيع الهولندي وتحقيق استفادة مادية قبل رحيله مجانا في الصيف. وكان نادي ليون قد حدد سعر بيع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا وهو 25 مليون يورو، لكن برشلونة لم يستطع دفع هذا المبلغ لمعاناته من أزمة مكالية طاحنة في أعقاب جائحة كورونا.

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