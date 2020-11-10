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الأهلي يكثف مفاوضاته لضم محمد شحاتة ظهير منتخب الشباب

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دخل النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع محمد شحاتة ظهير أيمن منتخب الشباب وفريق طلائع الجيش في الموسم المقبل.

وأبدى مسئولو الأهلي رغبتهم في ضم شحاتة لتدعيم الجبهة اليمنى بعد أن ودع أحمد فتحي لاعب الفريق الجماهير وأعلن رحيله إلى بيراميدز في الموسم الجديد.

في المقابل، طلب النادي الأهلي مد فترة القيد المحلي لأندية الدوري إلى يوم 6 ديسمبر المقبل بعد قرار إقامة اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

ويسعى الأهلي لكسب المزيد من الوقت لاختيار اللاعبين الذين سيتم قيدهم بالقائمة الأولى والصفقات

الجديدة خاصة ما يتعلق بملف اللاعبين الأجانب في ظل حاجة الأهلي للاستغناء عن أحد عناصره الأجنبية وتحديداً الأنجولي جيرالدو لإفساح المجال أمام قيد المغربي بدر بانون.

ولا يرغب الأهلي في هذه الخطوة قبل نهائي دوري الأبطال لإمكانية الحاجة لخدمات جيرالدو من جهة بجانب أن الوقت سيكون مهماً لتسويق اللاعب الأنجولي بالصورة المطلوبة للحصول على عرض مناسب.
 

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