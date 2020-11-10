المنتخب المغربي يُجري فحوصات كورونا

أجرى لاعبو المنتخب الأول المغربي لكرة القدم، أمس الإثنين، فحوصات كورونا، ضمن المعسكر الذي يخوضه حالياً بدولة المغرب، قبل استئناف فعاليات التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب المغرب، بقيادة المدرب البوسني، وحيد خاليلوزيتش، قائمة أسود الأطلسي، استعدادًا لخوض معسكر الإعداد

قبل مواجهتي أفريقيا الوسطى 13 و17 نوفمبر الجاري.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره أفريقيا الوسطى في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها المقبلة بالكاميرون.

ووُجِد أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك ضمن القائمة، رفقة أشرف حكيمي، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، وحكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، بينما شهدت غياب بدر بانون، لاعب الرجاء، والوافد الجديد للنادي الأهلي.

كان المنتخب المغربي أعلن عن وجود إصابات سابقة في صفوفه، أمثال نبيل درار فنربخشة التركي، وسفيان شاكلة، لاعب نادي فياريـال الإسباني.

ومن المنتظر إعلان نتائج المسحات اليوم الثلاثاء.