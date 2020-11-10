«كن واعيًا» مبادرة نادي «النادىي» لمواجهة تداعيات وباء كورونا

أطلق مجلس أمناء نادى النادى، برئاسة اللواء فوزى عطية، مبادرة تحت عنوان «كن واعيًا»، التى تهدف إلى الحفاظ على صحة أعضاء النادى من تداعيات وباء كورونا المستجد، إضافة إلى تسليط الضوء على أساليب جديدة لمواجهة الأزمة والحفاظ على سلامة أعضاء النادى العاملين به.

تعمل المبادرة على تنفيذ عدد من الندوات التشاركية، إضافة إلى سلسلة إرشادات للتوعية بخطورة الوباء وبغرض تعزيز الوعى الصحى، وأهمية الدور المسئول لكل فرد داخل المجتمع حتى نعزز جهود الدولة فى تأمين صحة وسلامة كل فئات المجتمع

من خطر الوباء.

كما تهدف المباردة لنشر الوعى الصحى والالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى عدد من المهام البسيطة تؤدى إلى تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة والمؤثرة بما يعود بالنفع على جميع أعضاء النادي.

يأتى ذلك حرصًا من مجلس أمناء النادى للحفاظ على سلامة الأعضاء وتنفيذ توجيهات الدولة وتعليمات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.