أشرف روقة لـ«الوفد»: 3أندية تفاوضني.. وأرغب في العودة للزمالك

كشف محمد أشرف روقة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقفه من العودة إلى القلعة البيضاء بعد نهاية إعارته مع فريق طلائع الجيش.
وقضى روقة النصف الأول من الدوري الموسم الماضي معارًا إلى صفوف إنبي، قبل أن يقطع إعارته وينتقل إلى طلائع الجيش في ينايرالماضي.
وقال روقة في تصريحات خاصة لـ«الوفد»: «حتى الآن لم يتواصل أحد معي من مسئولي نادي الزمالك، لكن وكيلي أخبرني أنه سيتم عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة بيني وبين إدارة النادي.
وأضاف: لدي 3 عروض في الوقتالحالي من أندية سيراميكا والإنتاج الحربي والجونة، وحتى الَآن لم أحسم أمري انتظارا لتحديد الموقف النهائي بشأن عودتي للزمالك من عدمه.
وشدد روقة علي رغبته في العودة للزمالك، مشيرا إلي أنه لم يحصل على فرصة كاملة في أول موسم له مع الفريق الأبيض.
واختتم: إذا لم يرغب الزمالك في إعادتي لصفوفه فسأطلب الانتقال نهائيا إلي ناد آخر علي سبيل البيع وليس الإعارة.
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