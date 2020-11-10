يد الزمالك يرفض طلب الأهلي

أعلن نادي الزمالك رفضه طلب الأهلي تمامًا، متمسكًا بإقامة جولتي كرة اليد في المواعيد المحددة وبالقوائم القديمة، خصوصًا أن الفريق الأبيض يتعرض لنفس الظروف التي يعاني منها الأهلي، وكان موقفه واضحًا برفضه فكرة انطلاق الدوري الجديد قبل استكمال القديم.

عقد مجلس إدارة اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، اجتماعًا حاسمًا اعتمد خلاله نتائج الجمعية العمومية،

وتم اتخاذ قرار بإقامة الجولتين في الموعد المحدد، كما أن هشام نصر، رئيس الاتحاد، أكد أن حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي، ليس له علاقة بهذا الأمر، خصوصًا أنه استطلع رأي لجنة المسابقات وليس رئيس الاتحاد الدولي.

يلتقي الأهلي منافسه طلائع الجيش، صاحب المركز

الثالث، يوم الخميس المقبل، بينما يلعب الزمالك ضد سبورتنج في اليوم نفسه، بينما يلعب الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل.أرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد اليد، وطالب باستكمال الجولتين بالقوائم الجديدة، أو تأجيل الجولتين لحين نهاية مسابقات دوري المرتبط، ليجد لاعبين يكملون النقص العددي في صفوفه بعد رحيل نجوم عدة عن صفوفه، هم: الثنائي التونسي إسكندر بن زايد ويوسف معرف، ومحمود فايز وأحمد خيري ومحمود عاصم وعمر حجاج وهادي حميدو.