الامارات | يوفنتوس يدرس التخلي عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يدرس التخلي عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الصحافي الإيطالي روميو أجريستي، عن وجود توجهات في إدارة نادي يوفنتوس، للتخلي عن خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الصيف المقبل، على الرغم من امتداد عقده حتى يونيو 2020. وتناقلت الخبر في الساعات الماضية العديد من وسائل الإعلام، بينها "ذي الصن" البريطانية.

وأوضح أجريستي: مجلس إدارة اليوفي يدرس جدياً بيع عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب عدم قدرة النادي المالية على تجديد العقد، بجانب الراتب السنوي الضخم للبرتغالي البالغ قيمته 31 مليون يورو في الموسم الواحد، خصوصاً أن صفقة بيع عقد رونالدو تمثل استثمار باتجاه إنعاش خزينة النادي بالسيولة المالية المطلوبة".

وأشار إلى أن انباء بيع عقد البرتغالي رونالدو من جانب يوفنتوس، ستكون مغامرة من جانب النادي الإيطالي، خاصة أن "يوفنتوس" سيعاني في غيابه على أكثر من صعيد، سواء من ناحية الغزارة التهديفية التي يتمتع بها كريستيانو في هجوم اليوفي، أو فقدان عوائد مالية نظراً لأهمية الدون تسويقياً في كرة القدم. يذكر أبدت العديد من الأندية الأوروبية، أبدت اهتماما مؤخراً، بالتعاقد مع النجم البرتغالي، في مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

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