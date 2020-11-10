شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عودة برنامج «زملكاوي» بعد انتهاء «الإيقاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي، اليوم الثلاثاء، مدة الإيقاف التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج زملكاوي، الذي يذاع على قناة الزمالك، والتي استمرت لمدة أسبوعين بسبب «مخالفات شهدها البرنامج».

ويعود البرنامج لجمهوره في العاشرة من مساء اليوم، حيث أعلن الإعلامي خالد الغندور، أحد مقدمي البرنامج، عودة برنامج زملكاوي مرة أخرى مساء اليوم، مؤكدًا أن هذا الوقت هو وقت دعم نادي الزمالك واللاعبين والجهاز الفني من قِبل السند الرئيسي جمهور الزمالك العظيم.

كانت قناة الزمالك أعلنت إيقاف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين بناء على قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وذكرت القناة، أنه بناء على القرار رقم ٧٨ الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠، تقرر وقف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين، وتحيط إدارة القناة المشاهدين بذلك علما وتنفيذا للقرار.