شكرا لقرائتكم الاهلي يتلقي عرضاً من سموحة لاستعار جيرالدو لمدة موسماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي عرضاً من نادي سموحة لإستعارته لمدة موسماً تبدأ من فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ،ويأتي العرض السكندري للجناح الأنجولي بعدما بات رحيله عن صفوف القلعة الحمراء أمراً نهائياً وسيتم الإستغناء عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل قيد المغربي بدر بانون بدلاً منه في قائمة الموسم الجديد.

وينضم عرض سموحة لعدة عروض تلقاها الجناح الأنجولي خلال الفترة الماضية منها عروضاً محلية وأخرى من أفريقيا وتحديداً من أول أغسطس الأنجولي بجانب عروض من البرازيل التى كان يلعب فيها جيرالدو قبل تجربته مع أول أغسطس الأنجولي الذي إنتقل منه اللاعب للأهلي الصيف الماضي.

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من ناحية أخرى ، نفى مسئولو النادى الأهلى ما ذكره فرج عامر رئيس نادى سموحة بتلقى القلعة الحمراء عرضاً من النادى السكندرى لضم المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة، واكد مسئولو الأهلى أن ما ذكره رئيس سموحة غير صحيح على الأطلاق.

وكان المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة قد أعلن تقدم ناديه بطلب رسمى إلى الأهلى من أجل استعارة بدر بانون مدافع الرجاء المغربى المقرر انضمامه إلى الأهلى خلال الفترة المقبلة وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر، "سموحة يطلب من الأهلى رسمياً إعارة بدر بانون من بداية الدورى إلى فبراير وذلك فى حال إغلاق القيد فى 18 نوفمبر".

وقال مصدر فى الأهلى ، إن النادى لم يُعلن حتى الآن عن ضم المدافع المغربى بشكل رسمى، فكيف يتم التفكير فى إعارته، موضحاً أن بدر بانون اقترب كثيراً من الأهلى وقد يتم الإعلان عن الصفقة فى غضون أيام، لكن ليس صحيحاً أن سموحة طلب ضمّه على سبيل الإعارة وليس منطقياً أن يفكر الأهلى فى إعارته لأن النادى بحاجة لجهوده.