شكرا لقرائتكم الكمامة والكشف الطبى شرط وزارة الرياضة للمشاركة فى قطار الشباب للأقصر وأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي ، اول رحلات قطار الشباب إلي مدينتي الأقصر واسوان وسط إجراءات احترازية مشدده للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر حتي 26 نوفمبرالجاري وتستمر رحلات القطار حتي 8 ابريل المقبل .

و يتم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة بعد الاطلاع على الشروط والموافقة عليها والتوقيع على الإقرار ولا يعتبر الحجز نهائياً إلا بعد سداد مبلغ قيمته 800 جنيه بالمديرية ،وذلك بأسبقية السداد للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع من خلال الرابط الإلكتروني:

https://www.emys.gov.eg/youth/youth_train

و يتم التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الخميس والتحرك للعودة مساء يوم الأربعاء التالي من محطة سكك حديد الأقصر، و يتم إقامة الفوج بالكامل بالأقصر (الفتيات في المدينة الشبابية والشباب بمركز التعليم المدني) .

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وبالنسبة لشروط الاشتراك فتتمثل في ان يكون السن من 18حتى 40 سنة ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائياً أو أسر، و يتم استبعاد من سبق لهم الاشتراك في الرحلة بالموسمين الماضيين (شتاء2018/2019 وشتاء 2019/2020) طبقا للرقم القومي المسجل على موقع الوزارة مع ضرورة ، و لا يجوز تبديل المشترك بآخر نهائيا ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

وبخصوص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، تلزم بارتداء الكمامة الطبية لجميع المشاركين في الرحلة بداية من استقلال القطار وفي جميع خطوات ومزارات البرنامج وأماكن الإقامة ووسائل الانتقالات الداخلية وحتى العودة بالقطار ،كما يتم توقيع الكشف الطبي للمشاركين بمعرفتهم وعلى نفقتهم بما يفيد خلوهم من أمراض القلب والجهاز التنفسي والصرع والأمراض المعدية والمزمنة علي ان يتم تسليم أصل الكشف الطبي وصورة بطاقة الرقم القومي بالمديرية أثناء سداد اشتراك الرحلة.

اما البرنامج السياحي لقطار الشباب فيتضمن زيارة (معابد البر الشرقي - جزيرة الموز - معابد البر الغربي – الصوت والضوء بالكرنك – جولة حرة بمدينة الأقصر وفي اسوان يتم زيارة (السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - جزيرة النباتات - القرية النوبية - متحف النوبة – جولة حرة بالمدينة) .

وفي هذا السياق اكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي حرص الوزارة علي الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لحماية الشباب من فيروس كورونا المستجد اثناء رحلات قطار الشباب ، مشيراً الي ان رحلات قطار الشباب تأتي ضمن مشروع اعرف بلدك الذي تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ويستهدف 516 شاب وفتاة في كل فوج ، وتهدف الرحلات إلى زيادة قيم الولاء والانتماء الوطني لدى الشباب، و اطلاعهم على المعالم السياحية والأثرية، وزيادة التعارف بين الشباب وتبادل الخبرات، علاوة علي تشجيع السياحة الداخلية من خلال شبابنا الواعي .