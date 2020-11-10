شكرا لقرائتكم شوبير فى "أون سبورت إف إم": انتهاء التفتيش على الزمالك والإجراءات ضد أفراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن كواليس المستجدات الأخيرة فى عمل لجنة التفتيش على نادى الزمالك، حيث قال فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: وزير الرياضة أكد أن التفتيش القضائى على الزمالك اقترب من الانتهاء، التفتيش خلص والتقرير جاهز أمام سيادة الوزير بقاله كام يوم، ما يحدث أن هناك لجنة من وزارة الرياضة لها صفة الضبطية القضائية تراجع التقرير.

وأضاف: الوزير أكد أنه سيأخذ كل الإجراءات القانونية، مؤكداً أن تلك الإجراءات ليست ضد مؤسسة لكنها ضد أفراد، النادى لأنه مؤسسة تابعة لرقابة الدولة، لكن رئيس النادى مسئول أمام الدولة.

واستكمل: هانى زادة عضو الزمالك أكد أن هذا الأمر ليس فى يد الوزير وأن النادى ليست لديه مخالفات مالية، مشيراً إلى أن النادى سيلجأ للقضاء الإدارى.. طب هى اللجنة كانت بتعمل إيه؟.. كانت بتفتش وبعد كده ترفع تقرير، ومفيش حاجة اسمها قضاء إدارى فى قانون الرياضة هذا يعتبر تدخل حكومى.

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واختتم: المهندس هانى زادة مش لازم يستعجل ما يمكن الوزير يضرب تعظيم سلام لمجلس الإدارة.. ولو إن أنا عارف التقرير.

ومن جانبه قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مصر إن لجنة التفتيش على الأندية والمؤسسات الرياضية المصرية ومن بينهما نادى الزمالك، قاربت على الانتهاء من عملها.

وأكد صبحى فى تصريحات عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتى أن وزارة الشباب والرياضة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بعد إعلان نتائج التفتيش.

وتابع "لجنة التفتيش فى نادى الزمالك أوشكت على الانتهاء من عملها، سنطبق القانون واللوائح على الجميع، وننتظر ما سيظهر فى التقرير".