شكرا لقرائتكم الاهلي يخضع لـ"Rapid test" قبل مران اليوم بالتتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو الأهلي لأختبار Rapid test قبل مران اليوم ،الثلاثاء، للكشف عن فيروس كورونا حيث كانت أخر مسحة منذ عدة ايام ويرغب الجهاز الفني في الإطمئنان على لاعبي الفريق والأجهزة الطبية والفنية خلال الفترة الحالية التى لا يرتبط فيها الأهلي بمباريات رسمية بسبب الأجندة الدولية وتواجد عدد كبير من لاعبي الفريق بالمنتخبين الأول والأولمبي بجانب تواجد التونسي على معلول والمالي آليو ديانج مع منتخبي بلادهما.. ويستنعد الأهلي لمباراة أبوقير للأسمدة يوم 21 نوفمبر الجاري في دور الثمانية لكأس مصر ثم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 الشهر الجاري.

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من ناحية أخرى ، يواجه الأهلي أزمة في تسويق السنغالى أليو بادجي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب عدم وجود عروض قوية ومناسبة للمهاجم حاليًا الأمر الذي قد يدفع مسئولو القلعة الحمراء لتأجيل فكرة بيع اللاعب للشتاء المقبل خاصة في ظل ضيق الوقت إذ يتبقى على فترة الانتقالات الشتوية أقل من شهرين كما أن الفريق سيحتاج المهاجم السنغالي للمشاركة معه محليًا في انطلاقة الموسم المقبل وكلك انطلاقة دوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة .

ويتطلع الأهلى للاستفادة من جهود بادجي لحين تسويقه بشكل جيد خاصة أن النادي اشتراه من نادي رابيد فينًا النمساوي في يناير الماضي بـ2 مليون دولار وليس منطقيًا بيعه بمبلغ ضئيل بعد أقل من عام، ورغم أن الأهلي استقر بنسبة كبيرة على تأجيل بيع المهاجم السنغالي ليناير المقبل إلا أن الأمور قد تتغيّر بين عشية وضحاها حال تلقي اللاعب عرضًا جيدًا بمقابل مالي كبير وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال التنسيق بين أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات ولجنة التخطيط للكرة بالنادي.