شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حقائق قبل انطلاق مونديال اليد 2021.. مصر أول دولة عربية تصل لنهائي البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسابيع تفصلنا عن واحد من أهم الأحداث الرياضية التي ستقام على أرض مصر، إذ تستعد مصر لاستقبال بطولة العالم لكرة اليد "رجال" في نسختها الـ27، في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، وستقام البطولة في استاد القاهرة وصالة 6 اكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة واستاد برج العرب.

ولأول مرة ستقام البطولة بمشاركة 32 منتخب من كافة دول العالم، وسط إجراءات احترازية مشددة أقرتها اللجنة الطبية للاتحاد الدولي المشرف على البطولة.

ونشر الموقع الرسمي للبطولة 8 حقائق يجب أن تعرفها قبل انطلاق المونديال:

1- المنتخب الفرنسي هو الوحيد الذي استطاع حصد اللقب 6 مرات (1995-2001-2009-2011-2015-2017)

2- يعد تييري أوميير، لاعب منتخب فرنسا، هو أكثر لاعب حقق لقب البطولة على مستوى العالم، إذ شارك مع فرنسا 5 مرات (لم يحصد نسخة 1995 فقط)

3- وصلت 6 منتخبات إلى النهائي ولكنها لم تفز باللقب، وهم: ألمانيا الشرقية والنرويج وبولندا والنمسا والمجر وقطر.

4- استطاع أربعة لاعبين الحصول على جائزة "أفضل لاعب" في البطولة مرتين، وهم: الفرنسي جاكسون ريتشاردسون، السويدي ستيفان لوفنجرين، الكرواتي إيفان باليتش، الدنماركي ميكيل هانسن.

5- شهدت مباراة الميدالية البرونزية عام 1938، بين السويد والدنمارك أقل عدد من الأهداف في البطولة (3 أهداف)، وانتهت بفوز السويد 2-1، وهي أقل مباراة يسجل فيها أي فريق.

6- تعد هذه المرة الخامسة التي تنظم فيها البطولة من قبل دولة غير أوروبية (اليابان 1997- مصر 1999- تونس 2005- قطر 2015- مصر 2021)

7- يعد المنتخب المصري أول منتخب غير أوروبي يصل إلى المربع الذهبي عام 2001.

8- يعد منتخب قطر هو أول منتخب عربي يصل إلى نهائيات البطولة (وصيف نسخة 2015).