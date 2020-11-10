شكرا لقرائتكم أحمد فتحى "جوكر الكرة المصرية" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"36" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الثلاثاء ، أحمد فتحى نجم الاهلى ومنتخب مصر والوافد الجديد لصفوف بيراميدز بعيد ميلاده الـ"36" فهو من مواليد فى مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984 ، ويتزامن عيد ميلاد الجوكر هذا العام مع رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية تعاقده وإنتقاله لصفوف بيراميدز في رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.

الجوكر كما تلقبه الجماهير بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات قبل أن يخرج للإحتراف في شيفيلد يونايتد الانجليزى ثم يعود لمصر من خلال الأهلى موسم 2007 – 2008، ليبدأ مشواره بالقميص الأحمر.

خاص أحمد فتحي فترة احتراف على سبيل الإعارة في كاظمة الكويتي بموسم 2007 - 2008، حيث انضم إليهم من نوفمبر 2007 حتى ديسمبر من نفس العام ، وخاض أحمد فتحي تجربة احتراف بالدوري الإنجليزي رفقة هال سيتي في موسم 2012 - 2013، وخاض فقط 7 مباريات 3 في الدوري الممتاز و4 في التشامبيونشيب ، فيما خاض فتحي فترة إعارة في صفوف أم صلال القطري موسم 2014 - 2015، وشارك في 21 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا.

وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 351 مباراة سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا في الدوري المصري و4 في كأس مصر و5 بالبطولات الإفريقية وهدف في البطولة العربية.

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توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.

فتحي دوليًا مع منتخب الفراعنة تجاوز حاجز المائة مباراة دولية، وأحرز 3 أهداف مع المنتخب المصري الأول، أهمها هدفه في مباراة كوت ديفوار في الدور قبل النهائى من كأس الأمم الأفريقية 2008، كما حصد 3 ألقاب لبطولة كأس الأمم من 2006 وحتى 2010 بالإضافة إلى ذهبية دورة الألعاب العربية 2007 وكأس الأمم الأفريقية للشباب عام 2003، وشارك في كأس العالم للشباب وأولمبياد لندن.

وبالرغم من تعاقد بيراميدز مع فتحي لم يمنعه ذلك من بذل الجهد والعرق حتى آخر لحظاته مع الفريق الأحمر وقدم أداءًا رجوليًا شهد به الجميع حتى أمام فريقه المستقبلي في الدوري الممتاز لينال مشهد ختامى رائع مع القلعة الحمراء وسط تصفيق الجميع في ليلة التتويج بالدوري.

وكانت جماهير الاهلى تمنى النفس أن يشارك الجوكر في مباراة نهائي دوري الابطال الافريقى أمام الزمالك ويحمل اللقب الافريقى حال تتويج المارد الأحمر به بصفته كابتن الفريق لولا قرار اتحاد الكرة بإنهاء الموسم في 31 أكتوبر ، وخاض فتحى آخر مبارياته الأفريقية مع المارد الأحمر أمام الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليشارك مع زملائه فى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويخرج متأثراً بنهاية الرحلة الحمراء قبل المشاركة في النهائي المرتقب.