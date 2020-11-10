شكرا لقرائتكم استاد القاهرة يؤجل زراعة البذرة الشتوية بسبب نهائى أفريقيا بفرمان الوزير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن ملعب مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى من المقرر إقامته بين الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى، وقال شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: استاد القاهرة أرضيته تحفة وهناك بذرة شتوية يتم ذرعها سنوياً، وكان محدد لها يوم 8 نوفمبر، لأن النهائى كان يوم 7 وبعد تأجيله قالوا هنزرعها ونخلص، ولكن مباراة توجو والبرازيل حتى يوم 17 تسبب فى تأجيلها ليوم 18، إلا أن الوزير تدخل وطلب منهم أن ينتظروا حتى يوم 27 بعد النهائى.

أضاف: من البداية أطالب بلعب النهائى على استاد القاهرة خاصة بعد نوة المكنسة فى الأسكندرية، والاتحادالمصرى والناديين والكاف يفضلون استاد القاهرة ويتبقى فقط الموافقة الأمنية.

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واختتم: أتمنى أن يلعب النهائى فى استاد القاهرة ولكن التوقعات كلها تنتظر قرارات الأمن.

ورفعت هيئة استاد القاهرة حالة التأهب القصوى استعدادًا لاستقبال العرس الكروي للكرة المصرية، عندما يستضيف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري والذي يجمع قطبي القاهرة الأهلي والزمالك، في سابقة هي الأولى التي تشهد خلالها المباراة النهائية طرفين مصريين، بعد نجاح القطبين في التأهل للنهائي على حساب قطبي الكرة المغربية الوداد والرجاء.

وبات استاد القاهرة جاهزًا لاستقبال النهائي الأفريقي من حيث أرضية الملعب وغرف الملابس والمدرجات، كما تقوم هيئة الاستاد بتعقيم الاستاد بالكامل استعداد لاستقبال نهائي القرن، كما يلقبه العديد من المحللين، في الوقت الذي أصبح فيه الاستاد بالكامل جاهزًا لاستضافة المباراة التاريخية.