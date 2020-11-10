شكرا لقرائتكم السلة يطير إلى صربيا الجمعة المقبل استعدادا لتصفيات افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يطير منتخب كرة السلة رجال بقيادة أحمد مرعى إلى صربيا ، يوم الجمعة المقبل لإقامة معسكر خارجى في إطار الاستعداد لتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية ، و التي تقام في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجارى بالأسكندرية .
ويطير منتخب كرة السلة إلى صربيا الجمعة المقبل ويستمر لمدة أسبوع واحد، استعدادا للبطولة التي تقام بنادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى ، و يتواجد بها منتخبات المغرب و أوغندا ، ومنتخب اخر لم يتحدد حتى الان .
وتضم قائمة الفراعنة استعدادا لتصفيات أفريقيا كل من "أحمد عادل ، يوسف شوشه ، هيثم كمال ، حاتم بحيري ، إيهاب أمين ، عمرو الجندي ، محمد أبو النصر ، عمر طارق ، وليد عبد الجواد ، رميح سامح ، أحمد حاتم ، عمر هشام ، أنس أسامه ، مصطفى المكاوي ، باسم سعيد ، يوسف شحاته ، محمد عطيه "جازو"، عمر عزب".
وكان منتخب السلة قد دخل في تجمع بالقاهرة ، استمر حتى 2 نوفمبر ، ثم تجمع اخر بالإسكندرية ، يستمر حتى موعد السفر إلى صربيا ، ضمن خطة الاعداد للتصفيات أيضا .
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