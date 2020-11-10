شكرا لقرائتكم زى النهاردة..الاهلى يفوز بأخر ألقابه الافريقية على حساب أورلاندو بايريتس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 10 نوفمبر 2013 ، توج النادى الاهلى بطلا لدوري أبطال أفريقيا في أخر ألقابه الافريقية حتى الان بعد فوزه على ضيفه أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي 2-صفر على ملعب "المقاولون العرب" في الجبل الأخضر في القاهرة في إياب الدور النهائي ، وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد الألقاب في المسابقة بعدما رفعه إلى ثمانية في 10 مباريات نهائية في تاريخه.

وبدأ المدير الفنى للاهلى محمد يوسف المباراة بالتشكيلة ذاتها التي خاضت مباراة الذهاب في جوهانسبورج وضمت شريف اكرامى وشريف عبد الفضيل ووائل جمعة ومحمد نجيب وسيد معوض واحمد فتحي وحسام عاشور وعبدالله السعيد ومحمد ابو تريكة ووليد سليمان واحمد عبد الظاهر.

وسجل محمد ابو تريكة الهدف الأول للأهلى في الدقيقة (54) ثم أضاف أحمد عبد الظاهر الهدف الثانى في الدقيقة (78) من عمر المباراة ،واكمل الاهلي المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه شريف عبد الفضيل في الدقيقة 83 لتلقيه الانذار الثاني.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا في جوهانسبورج، علما بأنهما التقيا في الدور ربع النهائي (دور المجموعات) وفاز اورلاندو بثلاثية نظيفة ذهابا على ملعب الجونة، وتعادلا سلبا ايابا في جوهانسبورج.

وعزز الاهلي رقمه القياسي في عدد الالقاب في المسابقة بعدما رفعه الى ثمانية في 10 مباريات نهائية في تاريخه بعد اعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012.

وتحلم جماهير الأهلي ومجلس إدارته بالعودة مجدداً للتتويج بدورى أبطال أفريقيا، بعدما غابت تلك البطولة عن خزينة القلعة الحمراء منذ عام 2013 لاسيما بعد أن وصل المارد الأحمر للمباراة النهائية بدوري الابطال بالنسخة الجارية وضرب موعداً مع غريمه التقليدي الزمالك في 27 نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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ويتصدر الأهلى قائمة الفائزين بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات وهو الفريق الوحيد الذى ضم كأسين من البطولة مدى الحياة، حيث ينص نظام البطولة على احتفاظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات على الكأس مدى الحياة.

ويعد الأهلى أيضا أكثر الفرق مشاركة فى البطولة حيث شارك 30 مرة، ويعتبر وائل جمعة نجم الأهلى السابق الأكثر تتويجا باللقب حيث حمل الكأس 6 مرات.

وتسيدت الفرق المصرية البطولة حيث حصلت على اللقب 14 مرة منها الأهلى 8 القاب والزمالك 5 القاب و الإسماعيلى لقب واحد.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.