شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس ضم مهاجم جديد تحسبًا لاحتراف مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُخطط مسئولو الزمالك، لضم مهاجم جديد، لتدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد، خاصة بعدما تم وعد مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض الأساسى، بالموافقة على أى عرض احتراف سيصل له عقب نهاية بطولة دورى أبطال إفريقيا، حال مساهمته فى تتويج الفريق بالبطولة بعدما تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من بعض الأندية التركية، إلا أنه تم رفضها مع وعده بالحصول على فرصة الاحتراف المناسبة له وللنادى فى التوقيت المناسب، لذا يسعى الزمالك لدراسة أكثر من سيرة ذاتيه لعدد من المهاجمين من أجل الاستقرار حول ضم أحدهم سواء فى الفترة الحالية مع دراسة تأجيل الأمر إلى فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل، وهو ما سيتم حسمه بعد التشاور مع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، خلال المرحلة الجارية.

ومن المقرر أن تحسم إدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة، مدى إمكانية ضم المهاجم الجديد خلال الوقت الحالى أو تأجيل الصفقة إلى شهر يناير القادم، حيث قد يتم الانتظار لحين حسم مصير مصطفى محمد فيما سيعمل مدحت عبد الهادى، المدرب العام للزمالك، على إعداد تقرير عن حالة كل لاعب فى الفريق خلال فترة تولى تدريبات الأبيض الجماعية، بداية من غد الأربعاء، عقب انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق بعد الفوز على الرجاء المغربى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك لتقديمه للبرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، السبت المقبل، عقب عودته من الإجازة التى حصل عليها خلال فترة التوقف الحالية، وتولى تدريبات الأبيض من جديد، استعدادا لمواجهة نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، والتى يسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلالها لاستمرار المنافسة على اللقب المحلى والتتويج به.

Advertisements

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، حيث جاء تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء الجمعة 27 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب، لأول مرة فى تاريخ البطولة القارية، الذى سيجمع بين الفريقين فى النهائى، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.