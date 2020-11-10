شكرا لقرائتكم برنامج بدني مكثف في مران الزمالك غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك ، برنامج تأهيل وتدريب بدني للاعبي الزمالك الذين سيخوضون مران الغد ، عقب عودة الفريق من الراحة، التي منحها لهم البرتغالي عقب الفوز علي الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.

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ويقود مران الغد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق، في ظل غياب البرتغالي باتشيكو الذي يقضي اجازته في مسقط رأسه بالبرتغال، وأعد باتشيكو برنامج تدريبي بدني للاعبي الزمالك خلال الأيام المقبلة لحين عودته الي القاهرة ، لتجهيز اللاعبين المشاركين في المران خاصة ان جميع لاعبي الزمالك الذين سيشاركون في مباراة الغد لا يشاركون في المباريات بصفة أساسية وذلك بسبب انضمام اللاعبين الدوليين للمنتخبات.

ويغيب عن مران الغد اللاعبون الدوليون المنضمون لمعسكر المنتخب الأول المقام حاليا استعدادا لمواجهتي توجو يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم افريقيا، حيث ينضم لمعسكر المنتخب كل من محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وطارق حامد واحمد سيد زيزو ومصطفي محمد، كما يغيب عن تدريب اليوم لاعبو المنتخب الاوليمبي الذي يستعد لمواجهتي كوريا والبرازيل الوديتين ، حيث ينضم للمنتخب الاوليمبي من الزمالك كل من محمد صبحي حارس المرمي ومحمد عبد السلام وامام عاشور.