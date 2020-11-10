شكرا لقرائتكم الأهلي يفحص وليد سليمان قبل مران اليوم بسبب إصابة الأمامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع وليد سليمان لاعب الأهلي لإختبار طبي قبل مران الفريق اليوم لمعرفة حجم الإصابة التى تعرض لها خلال أمس ، الأثنين، في العضلة الأمامية وحرمته من إستكمال "التراي ماتش" الذى أقامه الفريق أمس بملعب التتش تحت إشراف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ويخضع وليد سليمان للفحص الطبي من قبل الدكتور خالد محمود طبيب الفريق اليوم لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية ..ويستنعد الأهلي لمباراة أبوقير للأسمدة يوم 21 نوفمبر الجاري في دور الثمانية لكأس مصر ثم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 الشهر الجاري.

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من ناحية أخرى ، يواجه الأهلي أزمة في تسويق السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب عدم وجود عروض قوية ومناسبة للمهاجم حاليًا الأمر الذي قد يدفع مسئولو القلعة الحمراء لتأجيل فكرة بيع اللاعب للشتاء المقبل خاصة في ظل ضيق الوقت إذ يتبقى على فترة الانتقالات الشتوية أقل من شهرين كما أن الفريق سيحتاج المهاجم السنغالي للمشاركة معه محليًا في انطلاقة الموسم المقبل وكلك انطلاقة دوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة .

ويتطلع الأهلي للاستفادة من جهود بادجي لحين تسويقه بشكل جيد خاصة أن النادي اشتراه من نادي رابيد فينًا النمساوي في يناير الماضي بـ2 مليون دولار وليس منطقيًا بيعه بمبلغ ضئيل بعد أقل من عام، ورغم أن الأهلي استقر بنسبة كبيرة على تأجيل بيع المهاجم السنغالي ليناير المقبل إلا أن الأمور قد تتغيّر بين عشية وضحاها حال تلقي اللاعب عرضًا جيدًا بمقابل مالي كبير وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال التنسيق بين أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات ولجنة التخطيط للكرة بالنادي.