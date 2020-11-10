شكرا لقرائتكم شوبير: أحمد أحمد لن يخوض انتخابات الكاف وفرص أبو ريدة ترتبط بإنفانتينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، لن يكمل مسيرته فى الترشح لانتخابات الكاف رغم إعلانه الترشح، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: قلت من أكثر من شهر أن أحمد أحمد لن يترشح فى انتخابات الاتحاد الأفريقى، مثلما قلت من قبل أن بلاتر لن يكمل مدته وهذا ما حدث بعد شهر واحد، وأحمد أحمد لن يترشح، ولو ترشح كان سيكون المنافس الأقوى، رغم أن رجالته ألعنوا ترشحهم باستثناء فوزى لقشجع.

أضاف: سيتم تصعيد الأمر ضد أحمد أحمد فى الأيام القادمة لو ترشح وهيقول ياريتنى ما اترشحت، وطارق الشناوى كان سيترشح من تونس ولكن وقفوا ضده، مالك صن داونز قدم أوراق ترشحه، والبعض اعتقد أه قريب من انفانتينو ولكن هذا الأمر غير حقيقى.

استكمل: المفاجأة الأخرى أن أحمد ولد يجيى رئيس الاتحاد الموريتانى القريب من أحمد أحمد ترشح هو الآخر، وكل ما يهمنا فى هذا الأمر هو المهندس هانى أبو ريدة، وابو ريدة فرصته جيدة لو حصل على دعم من انفانتينو، لأن كل المرشحين الباقيين متفرقين وهو أقوى منهم كلهم.

Advertisements

أردف: أفريقيا تميل إلى البشرة السمراء، ولكن اليوم على الأكثر إما أن يعلن إنفانتينو عن دعمه لهانى أبو ريدة وفوزى لقشجع ووقتها سيكون فوزه مؤكد وإما سيرفع يده وسيكون الأمر صعب.

واصل: أبو ريدة فرصه فى النجاح فى العضوية ممتازة، ولكن لو ترشح لرئاسة الاتحاد سيكون بحاجة لدعم إنفانتينو، أحمد ولد يحيى هو من سيتعب هانى أبو ريدة فقط لأنه رجل أعمال وله باع طويل فى العمل بالاتحاد الأفريقى.

زاد: أما رئيس صن داونز فهو من أغنى رجال القارة السمراء ويعمل بالتعدين والذهب، وترتيبه رقم 10 بين أغنى أغنياء القارة، وفى تقديمة بالأمس، قال أن الكاف يجب أن يتطور عالمياً وأول ما أعلن، نيجيريا وبتوسانا وسيراليون أعلنوا دعمهم له كما حدث مع أحمد أحمد من قبل.

واختتم: أحمد أحمد سيتعرض لعقوبة الحرمان من المشاركة فى أى نشاط لأنه مذنب فى الكثير من القضايا التى تتعلق بالفيفا وهذا نتاج عمل عمرو مصطفى فهمي رحمه الله.