شكرا لقرائتكم شوبير: اتحاد الكرة سيخاطب الفيفا خلال ساعات لمد فترة القيد بسبب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن الاتحاد المصرى لكرة القدم، يسعى خلال الساعات المقبلة لمخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بشأن مد فترة القيد بسبب الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامج " ساعة مع شوبير": الأهلى والزمالك لديهم أزمة بسبب القيد، خاصة الأهلى لأن إذا تم غلق باب القيد يوم 19 هيكون لبس اللاعيبة اللى هيسجلها، لو عايز يمشي جيرالدو وبادجى هيلبس اللاعيبة، وواضح ان جيرالدو ناصح وبيرفض كل العروض لأن موقفه قوى وعايز يمشي ببلاش.

واصل: اتحاد الكرة سيخاطب الفيفا من جديد لتأجيل موعد القيد عن 6 ديسمبر، إن لم يكونوا خاطبوه بالأمس، لمنح اللاعبين فرصة فى نهائى أفريقيا، سعيد بعمل الاتحاد فى هذه الأمور لأنها كانت تترك فى يد شخص واحد من قبل وكان بيفتح الاتحاد ويقفله بمزاجه، أو حتى فى يوم الاجازات.

Advertisements

وأعلن وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أسباب رفض مسؤولى الجبلاية مد القيد للأهلي والزمالك لارتباطهما بمخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى. وقال العطار، إن القيد يجب أن يغلق بنهاية يوم 6 ديسمبر لكن اتحاد الكرة دائماً ما يجعل القيد للدوري الممتاز ينتهي أولا ثم يفتح القيد فى القسم الثانى ثم الثالث ثم الرابع بشكل متتالِ، حتى يسمح للاعبين الراحلين بوجود فرصة لعب فى الدرجة الأدنى.

وأشار المدير التنفيذى إلى أن مد القيد أمر صعب تحقيقه وفقا للظروف الحالية، موضحا أن اتحاد الكرة من البداية مد القيد إلى 11 نوفمبر للأندية حين كان النهائى يوم 6 من نفس الشهر، قبل أن يتم المد مجددا حتى 19 نوفمبر وهو آخر موعد يمكن المد له.

ويأتى موقف اتحاد الكرة ردا على الأنباء الأخيرة بأن اللجنة الخماسية وضعت الأندية المصرية المشاركة ببطولتى أفريقيا (دورى الأبطال والكونفيدرالية) الموسم المقبل فى أزمة كبرى بسبب موعد القيد المحلى، سواء فترة الصيفية التى سيتم إغلاقها يوم 19 نوفمبر الجارى أو الشتوية والتى ستبداً من 15 فبراير حتى 15 مارس المقبلين.