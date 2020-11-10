محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
كشفت تقارير صحفية سعودية، صباح اليوم الثلاثاء، عن انتهاء الفترة الملزمة للحجر المنزلي الخاصة بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون السعودي.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن كارتيرون أنهى أمس الإثنين، الفترة الملزمة في الحجر المنزلي بعد انتهاء العارض الصحي، وسيتولى قيادة تدريبات الفريق بدءًا من غدٍ.
وقبل أيام، كان باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا، بعدما طال الفيروس عددا من أفراد فريق التعاون، ليتم عزلهم منزليًا خلال الفترة الماضية.
وتعاقد كارتيرون لتدريب فريق التعاون في سبتمبر الماضي، بعد قرار رحيله المفاجيء عن تدريب فريق الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يعود لقيادة تدريب التعاون السعودي بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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