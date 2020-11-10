بالصور.. محمد صلاح يحضر حفل زفاف شقيقه قبل الانضمام للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص النجم محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي على الاحتفال بزفاف شقيقه، والذي اقيم مساء أمس الإثنين وسط تواجد عدد من الأقارب والأصدقاء.

وجاء ذلك فور وصوله إلى القاهرة قادما من إنجلترا، وقبل ساعات من انضمامه لمعسكر منتخب مصر، الذي يستعد لمواجهتي توجو في التصفيات الإفريقية.

ومن جانبه، نشر الإعلامي أحمد المسلماني الذي يحضر حفل الزفاف، عددًا من الصور تجمعه بمحمد صلاح وشقيقه وبعض أفراد العائلة.

ووصل صلاح قبل ساعات إلى مطار القاهرة رفقة محمود تريزيجيه لاعب استون فيلا، للتواجد في معسكر منتخب مصر، الذي يستعد لمواجهتي أمام توجو والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.