بايرن ميونخ يستعيد تانجي نيانزو

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الإثنين أن مدافعه الشاب تانجي نيانزو عاد اليوم إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وكان نيانزو 18/ عامًا/ قد تعرض لإصابة في عضلات الفخذ في أوائل سبتمبر الماضي خلال مشاركته مع المنتخب الفرنسي للشباب (تحت 20 عامًا).

وانضم نيانزو إلى بايرن ميونخ في الصيف قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع بايرن حتى الآن.

ويحظى نيانزو بموهبة كبيرة ويتوقع خبراء أنه سيكون عنصرًا أساسيًا بتشكيل بايرن ميونخ في غضون عام واحد أو عامين.

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