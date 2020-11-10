بيرهوف يستبعد الزخم الجماهيري في يورو 2021

لا يتوقع أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أمتلاء المدرجات بالجماهير خلال النسخة المقبلة من كأس الأمم الأوروبية نظرًا لأن أزمة جائحة كورونا لن تكون قد تلاشت بحلول موعد أنطلاق البطولة العام المقبل.
وقال بيرهوف في مؤتمر صحفي بتقنية الفيديو اليوم الإثنين أن البطولة لن تخرج “بالصورة التي كنت أتمناها لها” بدءًا من 11 يونيو 2021.
وأوضح بيرهوف “ينبغي أن نتوقع أن كورونا لن تكون قد تركتنا بحلول العام المقبل، أشك في أمتلاء المدرجات بالجماهير، لكني أتوقع حضور أعداد قليلة من المشجعين”.
ويتوقع بيرهوف أتمام كافة الأستعدادات لإقامة البطولة في 12 مدينة أوروبية، مع تطبيق المعايير الصحية الصارمة على المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية.
تجدر الإشارة إلى أن يورو 2020 تأجلت من العام الحالي للعام المقبل بسبب أزمة جائحة كورونا.
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