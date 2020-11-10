حالات كورونا اليوم | ثلاث إصابات في بيشكتاش التركي

أعلن نادي بشكتاش التركي لكرة القدم، الإثنين، إصابة 3 من لاعبيه وموظف، بفيروس كورونا. وأفاد النادي في بيان، بأن “كشفت اختبارات روتينية للكشف عن الفيروس عن إصابة 3 لاعبين وأحد الموظفين”. وأشار البيان أن عملية المتابعة الصحية وإجراءات العزل والعلاج للمصابين (لم يذكر أسمائهم)، بدأت وفق البروتوكولات اللازمة. وفي 14 أكتوبر الأول الماضي، أعلن نادي بشكتاش، إصابة لاعبه الغاني “بيرنارد مينساه”، بكورونا. أقرأ ايضًا

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