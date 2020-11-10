شكرا لقرائتكم اتحاد التنس يعدد إنجازات الفراعنة ويؤكد: وضعنا خطة غير مسبوقة للاستمرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب وليد سامى نائب رئيس الاتحاد المصرى للتنس، عن سعادته الكبيرة بالانجازات التى يحققها لاعبو التنس وآخرها تتويج ميار شريف فتاة مصر الذهبية ببطولة تشارلستون الدولية، وقال سامى فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "صباحك بيضحك" مع الإعلامى أحمد خيرى على إذاعة أون سبورت: انجاز كبير أول مرة يحدث فى تاريخ التنس النسائى المصرى، أن تصل لاعبة إلى نهائى بطولة بقيمة 100 ألف دولار وتتقدم فى التصنيف العالمى إلى المركز الـ 132، وفى الفترة الأخيرة حدثت العديد من الانجازات فى التنس بداية من دورة الألعاب الأفريقية التى حصدت فيها مصر أكثر من ميدالية بالإضافة إلى وصول ميار شريف ومحمد صفوت إلى الأولمبياد والثنائى وصلوا الأولمبياد لأول مرة فى تاريخ التنس المصرى

أضاف: وضعنا أجندة غير مسبوقة لـ 2020، ولكن كورونا وقف الدنيا تماماً ومع ذلك ميار كانت تدرب فى أوروبا، وأقمنا معسكر خاص لمحمد صفوت، الذى حقق انجازات هو الآخر.

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واصل: هذه البطولات تساعدهما كثيراً على المشاركة فى الأولمبياد، وضعنا خطة كبيرة للعام المقبل، لدينا 11 بطولة دولية كل عام للناشئين ونحن خامس دولة فى العالم تضم بطولات دولية للتنس، ولدينا خطة بخصوص معسكر صفوت وميار.

واختتم: اللجنة الأوليمبة تدعمنا بقدر المستطاع، ونحاول البحث عن رعاية خاصة للاعبين، ونسعى للبحث عن دخل من أى مكان.

فى سياق متصل، تصل مساء اليوم الثلاثاء، ميار شريف بطلة مصر في التنس والملقبة بفتاة مصر الذهبية إلى القاهرة قادمة من أمريكا بعد ما نجحت بالتتويج ببطولة تشارلستون الدولية للتنس في اتجاز تاريخي جديد للتنس المصرى، ونجحت ميار شريف بطلة مصر في التنس في الفوز على البولندية كاتارزينا كاوا المصنفة 130 عالميًا في نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا بمجموعتين 6-2 و6-3، وتتوج بالبطولة بعد الفوز في 8 مباريات متتالية.