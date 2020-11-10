شكرا لقرائتكم أزمة التسويق تهدد بتأجيل رحيل بادجي عن الأهلي للانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه النادي الأهلي أزمة في تسويق الستغالي آليو بادجي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب عدم وجود عروض قوية ومناسبة للمهاجم حالياً الأمر الذي قد يدفع مسئولو القلعة الحمراء لتأجيل فكرة بيع اللاعب للشتاء المقبل خاصة في ظل ضيق الوقت إذ يتبقي على فترة الإنتقالات الشتوية أقل من شهرين كما أن الفريق سيحتاج المهاجم السنغالي للمشاركة معه محلياً في إنطلاقة الموسم المقبل وكلك إنطلاقة دوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة .

ويتطلع الأهلي للإستفادة من جهود بادجي لحين تسويقه بشكل جيد خاصة وأن النادي إشتراه من نادي رابيد فينا النمساوي في يناير الماضي بـ2 مليون دولار وليس منطقياً بيعه بمبلغ ضئيل بعد أقل من عام، ورغم أن الاهلي إستقر بنسبة كبيرة على تأجيل بيع المهاجم السنغالي ليناير المقبل إلا أن الأمور قد تتغيّر بين عشية وضحاها حال تلقي اللاعب عرضاً جيداً بمقابل مالي كبير وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال التنسيق بين أمير تويق مدير إدارة التعاقدات ولجنة التخطيط للكرة بالنادي.