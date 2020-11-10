يوفنتوس ينوي الاستغناء عن خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كشفت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس يخطط للاستغناء عن خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، رغم تألقه اللافت في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وذكرت تقارير رياضية عالمية في الساعات الماضية، أن إدارة نادي يوفنتوس تدرس بيع كريستيانو رونالدو، في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تأثير أزمة فيروس كورونا الحالية على كل أندية العالم، فضلا عن الراتب الضخم الذي يتقاضاه اللاعب.

ويحصل كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 35 عاما، على راتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو، وهو ما يمثل خمسة أضعاف اللاعب الأعلى أجرا في فريق يوفنتوس من بعده وهو زميله الأرجنتيني باولو ديبالا.

ويمتد عقد كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس حتى يونيو/حزيران 2022، ولكن مسؤولي النادي يدرسون حاليا بدلا من تمديد عقد اللاعب، بيعه في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل الحصول على الأموال الكثيرة جراء ذلك.

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وانتقد أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، أداء لاعبه المخضرم كريستيانو رونالدو، في مباراة فرنسفاروش الهنغاري الأخيرة في بطولة دوري أبطال أوروبا، واتهمه بالأنانية.

وأحرز النجم البرتغالي هدف فريقه في مباراة لاتسيو (1-1) مساء الأحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وهو الهدف السادس له هذا الموسم، قبل أن يخرج مصابا في منتصف الشوط الثاني بسبب إصابة في الكاحل.

وتوج كريستيانو رونالدو، منذ انضمامه إلى صفوف “السيدة العجوز” خلال صيف 2018، بلقب بطل الدوري الإيطالي في الموسمين اللذين لعبهما بقميص “البيانكونيري”، لكنه فشل في قيادته لتحقيق الحلم الأكبر والأهم وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب “الكالتشيو” الإيطالي، برصيد 13 نقطة، متأخرا بفارق أربع نقاط عن المتصدر ميلان.