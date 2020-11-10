العالمية يقسوا على يمن موبايل في اول مباريات المجموعة الثالثة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - خاص : علي السعيدي

نجح فريق العالمية في اول مبارياته الرسمية من دوري الشركات الرابع والمقامة على ملعب نادي وحدة صنعاء بفوزه العريض على فريق يمن موبايل ب 4 اهداف مقابل هدف يتيم حيث تمكن فريق العالمية من السيطرة على مجريات المباراة بفضل تحركات مايستروا خط الوسط باسل جلال وجاءت هذه التحركات بهدف اول بامضاء اللاعب اللمميز محمد مرقان وبفعل هذا الهدف زاد الضغط على مرمى الخصم تولد عنه هدف ثاني ولكن بنيران صديقة وبراسية المدافع لينتهي الشوط الاول بهدفين نظيفين

Advertisements

وفي الشوط الثاني ظهر الفريق بشكل مغاير بفضل توجيهات المدرب فقد استطاع الفريق السيطرة على المباراة ونجح بتسديد هدفيين اضافيين جاء الهدف الثالث من تمريرة اللاعب عمر خالد ناحية المندفع ونجم اللقاء باسل جلال غمزها على يسار حارس المرمى كهدف ثالث واضاف زميله في الفريق ماجد مجيديع الهدف الرابع لينتهي اللقاء بصافرة الحكم امين ردمان بفوز العالمية باربعة اهداف مقابل هدف

ملاحظة:

تالق حارس فريق العالمية الاخطبوط فادي الشيباني بالذود عن مرماه ببسالة