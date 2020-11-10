- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - خاص : علي السعيدي
نجح فريق العالمية في اول مبارياته الرسمية من دوري الشركات الرابع والمقامة على ملعب نادي وحدة صنعاء بفوزه العريض على فريق يمن موبايل ب 4 اهداف مقابل هدف يتيم حيث تمكن فريق العالمية من السيطرة على مجريات المباراة بفضل تحركات مايستروا خط الوسط باسل جلال وجاءت هذه التحركات بهدف اول بامضاء اللاعب اللمميز محمد مرقان وبفعل هذا الهدف زاد الضغط على مرمى الخصم تولد عنه هدف ثاني ولكن بنيران صديقة وبراسية المدافع لينتهي الشوط الاول بهدفين نظيفين
وفي الشوط الثاني ظهر الفريق بشكل مغاير بفضل توجيهات المدرب فقد استطاع الفريق السيطرة على المباراة ونجح بتسديد هدفيين اضافيين جاء الهدف الثالث من تمريرة اللاعب عمر خالد ناحية المندفع ونجم اللقاء باسل جلال غمزها على يسار حارس المرمى كهدف ثالث واضاف زميله في الفريق ماجد مجيديع الهدف الرابع لينتهي اللقاء بصافرة الحكم امين ردمان بفوز العالمية باربعة اهداف مقابل هدف
ملاحظة:
تالق حارس فريق العالمية الاخطبوط فادي الشيباني بالذود عن مرماه ببسالة
كانت هذه تفاصيل خبر العالمية يقسوا على يمن موبايل في اول مباريات المجموعة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.