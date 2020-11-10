شكرا لقرائتكم المقاولون عن أزمة أحمد مصطفى: العلاقات مع الإسماعيلي قوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن العلاقات التى تربط إدارة المقاولون بنظرائهم فى الإسماعيلى تاريخية ولا مساس بها تحت أى ظروف، مضيفاً فى تصريحات لـ "الخليج 365": شكوانا كانت ضد اللاعب أحمد مصطفى الذي وقع على عقود انتقاله للفريق قبل أن يسافر بلجيكا ويعود ويوقع لنادي الإسماعيلي، وذلك لحفظ حقوقنا ولا علاقة لها بالإسماعيلى، الذى تربطنا به علاقة ممتازة.

واصل عادل: يجب أن يكون هناك احترافية من التعامل من جانب اللاعبين خاصة أن اللاعب وقع معنا بكامل رغبته وفوجئنا بعد ذلك بتوقيعه مع الإسماعيلى.

وتقدم نادي المقاولون العرب بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد اللاعب أحمد مصطفى الذي وقع على عقود انتقاله للفريق قبل أن يسافر بلجيكا ويعود ويوقع لنادي الإسماعيلي، وأرسل المقاولون خطابا رسميا أكد فيه أن اللاعب أنهى كافة إجراءات الكشف الطبي والتوقيع على العقود على مدار 3 أيام بالنادي قبل أن يطلب السفر إلى بلجيكا لإنهاء بعض الأمور الشخصية قبل أن يفاجئ النادي بتوقيعه للنادي الإسماعيلي رغم سابق توقيعه للمقاولون وطلب المقاولون في الخطاب الحفاظ على حقه في اللاعب.

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وقال النادي في خطابه: نتقدم لسيادتكم بشكوانا هذه ضد كل من اللاعب أحمد مصطفى السيد طاهر وشهرته ( أحمد مصطفي ) مواليد 21/10/1997. والنادي الإسماعيلي ، حيث أن اللاعب احمد مصطفي السيد طاهر وشهرته ( احمد مصطفي ) مواليد 21/10/1997 ، قد أبدي رغبته فى التعاقد مع النادي للعب ضمن صفوف الفريق لكرة القدم ( انتقال حر ) بدأ من الموسم الرياضي 2020/2021 ولمدة أربعة سنوات : وحيث أنه لا يوجد حالياً نماذج للعقود الموحدة للاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم لكي يتم تحريرها مع اللاعب فقد تم تحرير عقد بين النادي واللاعب وتم التوقيع عليه من الطرفين لمدة أربعة مواسم رياضية .

وقد نص فى هذا العقد على إلتزام الطرف الثاني ( اللاعب ) بالتوقيع على العقد الموحد الذي يصدره الإتحاد المصري لكرة القدم والذى سوف يتم تحريره بين الطرفين ( النادي واللاعب ) بذات نفس بنود هذا العقد . وقد حضر اللاعب للنادي لمدة ثلاثة أيام , لاتمام إجراءات الكشف الطبي ، ووعد بأنه سيسافر بلجيكا ثم يحضر للنادي يوم الثلاثاء الماضي ولكنه لم يحضر حتي الأن ، وقد نما إلى علمنا أن هذا اللاعب قد قام بالتوقيع لنادي الإسماعيلي بعد تعاقده معنا . لذلك : برجاء التكرم بالعلم والتنبيه بإتخاذ اللازم للحفاظ على حقوق النادي.