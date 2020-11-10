شكرا لقرائتكم اليوم.. لاعبو البرازيل يصلون القاهرة لمواجهة المنتخب الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكتمل اليوم الثلاثاء وصول بعثة منتخب البرازيل إلى القاهرة لخوض الدورة الودية الثلاثية مع منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 ، حيث وصل أمس الجهاز الفنى لمنتخب البرازيل ورئيس البعثة ونائب رئيس الاتحاد البرازيلى على أن يصل اللاعبون اليوم قادمين من اوربا، وتقام مباراة مصر وكوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجارى باستاد السلام بينما تقام ودية مصر والبرازيل يوم 17 نوفمبر على ستاد القاهرة.

واستبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقي غريب كل من عمر رضوان (الجونة) ومحمد اشرف (طنطا) واحمد يوسف (اف سي مصر ) ومحمد صادق (الاسماعيلي ) واحمد أيمن (الاسماعيلي ) من القائمة النهائية للفريق.

Advertisements

وضمت القائمة رباعي حراس المرمي: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير .واللاعبون :احمد رمضان (بيكهام )- محمد عبدالسلام -محمود صابر (الجزار)-محمود مرعي -احمد ياسين -حسن علي -محمود البدري -كريم العراقي -كريم فؤاد -شريف رضا -غنام محمد -احمد سعيد -عمار حمدي -احمد حمدي -ناصر ماهر -يوسف الجوهري -عبدالرحمن مجدي -إمام عاشور -كريم الطيب -عبدالرحمن شيكا -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد.

وينضم للمعسكر الثنائي اسامه جلال ومحمد عبد المنعم لاداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بأحد المباراتين.