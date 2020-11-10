الاتحاد الإيطالي يتوقع عقوبة من الفيفا بعد منع لاعبين دوليين الانضمام لمنتخباتهم

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

قال غابرييل غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إن الاتحاد يواجه احتمال التعرض لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، بعد منع بعض اللاعبين من السفر للمشاركة مع منتخبات بلادهم، بسبب أزمة فيروس كورونا.



ومنعت إيطاليا لاعبي لاتسيو وفيورنتينا وروما من السفر للمشاركة مع منتخبات بلادهم؛ بسبب ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا داخل الأندية المذكورة.

وقال غرافينا في تصريحات نقلتها شبكة ”سكاي سبورتس“: ”بالطبع أنا في حالة قلق، بسبب عدم وجود تنسيق مع بعض السلطات الصحية المحلية؛ لأن نقص اللاعبين المتاحين على المستوى الدولي سيؤدي لفرض عقوبات علينا“.

وأضاف: ”عملنا مع الوزراء المعنيين، لكن من وجهة النظر هذه لا تترك إيطاليا انطباعًا دوليًا جيدًا.. أشعر بمرارة وندم لقول ذلك، لكن نحن الاتحاد الوحيد في أوروبا الذي يعاني من مشاكل من هذا النوع“.

كما أعلن غرافينا أن أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي قررت تأجيل دفع رواتب اللاعبين الأخيرة لأسبوعين، بسبب فيروس كورونا.

Advertisements

وكشف الاتحاد الإيطالي أنه بمقتضى مقترح رئيسه، سيتم دفع رواتب اللاعبين في أول ديسمبر المقبل، وليس في 16 نوفمبر الجاري.

ووافق المجلس الفيدرالي على القرار، رغم اعتراض وكلاء لاعبي ومدربي أندية الدوري.

وقال المجلس الفيدرالي في بيان: ”تم تأجيل دفعة الـ16 من نوفمبر 2020، حتى أول ديسمبر المقبل؛ من أجل حماية الأجور الأقل“.

وأضاف: ”لم يتم تغيير موعد الـ16 من نوفمبر لدفع الأشهر من يونيو 2020، وكذلك الالتزامات الخاصة بعقود اللاعبين، الذين يتقاضون رواتب سنوية إجمالية تعادل أو أقل من 50 ألف يورو“.

وأوضح غرافينا أنه يُجري محادثات مع وزير الاقتصاد، ليتم إدراج الاتحاد الإيطالي للعبة ”ضمن إجراءات الحكومة الخاصة بإيجاد طرق لمساعدة الأندية المحترفة“.