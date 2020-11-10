شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: بنسبة كبيرة ستاد القاهرة سيحتضن قمة الأهلي والزمالك ‏الأفريقية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام بستاد القاهرة بنسبة كبيرة. وقال الوزير خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام في ستاد القاهرة بنسبة كبيرة». وأكمل: «الأهلي والزمالك علامة كبيرة للكرة المصرية، وستكون فرصة جيدة للجماهير في هذا الحدث لتشجيع فريقهما». وتابع: «أبارك للأهلي والزمالك بالوصول للنهائي، انجاز كبير جدا ويحدث لأول مرة وهذا دليل كبير على نجاح سياستنا بقرار إعادة منافسات الدوري وتطبيق الإجراءات الاحترازية». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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